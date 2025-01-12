Наука и технологии
Опубликовано 12 января 2025, 09:45
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SpaceX понизил орбиты спутников Starlink, чтобы не мешать учёным

Чтобы уменьшить их влияние на астрономические наблюдения
SpaceX тестирует новый подход к «снижению влияния спутников Starlink на астрономические наблюдения», пишут СМИ. Компания понизила орбиты 300 спутников Starlink до высоты 350 км, чтобы уменьшить их яркость, наблюдаемую с Земли.
SpaceX понизил орбиты спутников Starlink, чтобы не мешать учёным

© SpaceX

Новая стратегия дала положительные результаты: количество освещенных Солнцем спутников, видимых на снимках обсерватории в Чили, сократилось почти на 60%.

С увеличением количества спутников Starlink, астрономы стали выражать обеспокоенность по поводу их влияния на наблюдения за космосом — спутники Starlink отражают солнечный свет, что приводит к образованию ярких полос на астрономических снимках. Это затрудняет наблюдения за небесными объектами, особенно в оптическом диапазоне. Также астрономы опасаются, что с увеличением числа спутников ситуация может привести к затруднениям в отслеживании и идентификации объектов в космосе, включая потенциально опасные астероиды и кометы

В течение следующего года SpaceX продолжит испытания и будет работать с регулирующими органами над усовершенствованием стратегии.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
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