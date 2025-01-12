SpaceX понизил орбиты спутников Starlink, чтобы не мешать учёным

Новая стратегия дала положительные результаты: количество освещенных Солнцем спутников, видимых на снимках обсерватории в Чили, сократилось почти на 60%.

С увеличением количества спутников Starlink, астрономы стали выражать обеспокоенность по поводу их влияния на наблюдения за космосом — спутники Starlink отражают солнечный свет, что приводит к образованию ярких полос на астрономических снимках. Это затрудняет наблюдения за небесными объектами, особенно в оптическом диапазоне. Также астрономы опасаются, что с увеличением числа спутников ситуация может привести к затруднениям в отслеживании и идентификации объектов в космосе, включая потенциально опасные астероиды и кометы

В течение следующего года SpaceX продолжит испытания и будет работать с регулирующими органами над усовершенствованием стратегии.