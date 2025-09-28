Наука и технологии
SpaceX попросила разрешение на пролёт над Флоридой для своей крупнейшей ракеты

Маршрут над Флоридой
SpaceX обратилась в Федеральное авиационное управление США (FAA) с просьбой разрешить запуск сверхтяжёлой ракеты Starship по траектории, проходящей над Флоридой. Сейчас все полёты выполняются с базы в Техасе.
Второй предложенный вариант маршрута проходит мимо полуострова Юкатан и Каймановых островов. Starship, напомним, пока не выходила на орбиту: все 10 предыдущих полётов были суборбитальными, и не всегда успешными. Новый запуск станет первой попыткой вывести верхнюю ступень ракеты на орбиту.

FAA сейчас оценивает экологические и транспортные последствия. По данным ведомства, во время запуска может временно нарушиться движение авиарейсов.

После отделения вторая ступень продолжит путь, а первая — ускоритель Super Heavy — должна вернуться к месту старта в Техасе.

Публичное обсуждение проекта назначено на 7 октября, а комментарии принимаются до 20 октября.

