SpaceX посадит свою огромную ракету Starship на Марс в ближайшие 5 лет

Опубликовано 22 июня 2024, 23:15
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SpaceX посадит свою огромную ракету Starship на Марс в ближайшие 5 летПланы, по крайней мере, именно такие
SpaceX стала одним из лидеров в строительстве космических кораблей, а теперь и по последней инициативе NASA по исследованию Марса, раскрыв планы по использованию своего космического корабля Starship для осуществления миссии по доставке марсианского грунта на Землю.
Согласно недавно обнародованному документу NASA, SpaceX предлагает использовать Starship на всех этапах миссии - от запуска с Земли до посадки на Марс и последующего возвращения. Амбициозное предложение включает в себя демонстрационную посадку на Марс к 2029 году с целью извлечения образцов, собранных ровером Perseverance.
В процессе отбора NASA отметило "очень сильную команду" SpaceX и их партнерство с Лабораторией реактивного движения агентства. Starship SpaceX обладает значительными преимуществами, поскольку способен вмещать большую полезную нагрузку, что знаменует собой существенный скачок в технологии освоения Марса.