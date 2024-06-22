SpaceX посадит свою огромную ракету Starship на Марс в ближайшие 5 лет

Согласно недавно обнародованному документу NASA, SpaceX предлагает использовать Starship на всех этапах миссии - от запуска с Земли до посадки на Марс и последующего возвращения. Амбициозное предложение включает в себя демонстрационную посадку на Марс к 2029 году с целью извлечения образцов, собранных ровером Perseverance.

В процессе отбора NASA отметило "очень сильную команду" SpaceX и их партнерство с Лабораторией реактивного движения агентства. Starship SpaceX обладает значительными преимуществами, поскольку способен вмещать большую полезную нагрузку, что знаменует собой существенный скачок в технологии освоения Марса.