SpaceX предложила Пентагону вычислительные мощности для ИИ

Возможная сделка может стать продолжением сотрудничества компании с Пентагоном в сфере космических запусков, спутниковой связи и отслеживания ракет. Также SpaceX рассматривает выход на рынок аренды вычислительных ресурсов для ИИ, конкурируя с компаниями, предоставляющими облачные мощности.

Ранее SpaceX заключила соглашение с Google, в рамках которого получила доступ примерно к 110 тыс. чипов Nvidia и связанной инфраструктуре. Кроме того, компания Anthropic получила доступ к вычислительным ресурсам центра Colossus 1 в Мемфисе мощностью 300 МВт.