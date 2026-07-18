Наука и технологии
Опубликовано 18 июля 2026, 15:43
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SpaceX предложила Пентагону вычислительные мощности для ИИ

Компания может расширить работу с военными
SpaceX ведет переговоры с Министерством обороны США о предоставлении доступа к вычислительным мощностям дата-центров для запуска моделей искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.
SpaceX предложила Пентагону вычислительные мощности для ИИ

© Ferra.ru

Возможная сделка может стать продолжением сотрудничества компании с Пентагоном в сфере космических запусков, спутниковой связи и отслеживания ракет. Также SpaceX рассматривает выход на рынок аренды вычислительных ресурсов для ИИ, конкурируя с компаниями, предоставляющими облачные мощности.

Ранее SpaceX заключила соглашение с Google, в рамках которого получила доступ примерно к 110 тыс. чипов Nvidia и связанной инфраструктуре. Кроме того, компания Anthropic получила доступ к вычислительным ресурсам центра Colossus 1 в Мемфисе мощностью 300 МВт.

Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
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