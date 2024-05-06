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Наука и технологии
Опубликовано 06 мая 2024, 08:15
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​​SpaceX представила новые скафандры для выхода в открытый космос

Стильно, как всегда
SpaceX представила новый дизайн скафандров, специально созданных для предстоящей миссии Polaris Dawn — первого частного космического полета с выходом в открытый космос.
​​SpaceX представила новые скафандры для выхода в открытый космос
© Ferra

Эти модернизированные скафандры обеспечивают большую мобильность благодаря новой конструкции суставов, улучшенной терморегуляции для комфорта астронавтов, а также высокотехнологичному шлему с визором, камерой и дисплеем.

Все четыре члена экипажа Polaris Dawn будут носить эти скафандры во время полета, так как в капсуле Crew Dragon нет шлюзовой камеры и для выхода в открытый космос необходимо разгерметизироваться. В ходе двухчасового EVA будут собраны ценные данные о работе костюма в условиях микрогравитации.

Скафандры прошли тщательные испытания, включая полную симуляцию разгерметизации капсулы с симуляторами скафандров внутри. SpaceX также модифицировала сам корабль Crew Dragon для этой миссии, внедрив систему разгерметизации и используя материалы с минимальным газовыделением.

Новая конструкция скафандра представляет собой значительный шаг для SpaceX. Они планируют доработать его, основываясь на результатах миссии, и в итоге создать единый, унифицированный скафандр для запуска/входа в атмосферу и выхода в открытый космос.

Миссия Polaris Dawn запланирована на начало лета этого года.

Источник:SpaceNews
Автор:Максим Многословный
Теги:
#разработка
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#космос
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#SpaceX