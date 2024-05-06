​​SpaceX представила новые скафандры для выхода в открытый космос

SpaceX представила новые скафандры для выхода в открытый космосСтильно, как всегда
Эти модернизированные скафандры обеспечивают большую мобильность благодаря новой конструкции суставов, улучшенной терморегуляции для комфорта астронавтов, а также высокотехнологичному шлему с визором, камерой и дисплеем.
Все четыре члена экипажа Polaris Dawn будут носить эти скафандры во время полета, так как в капсуле Crew Dragon нет шлюзовой камеры и для выхода в открытый космос необходимо разгерметизироваться. В ходе двухчасового EVA будут собраны ценные данные о работе костюма в условиях микрогравитации.
Скафандры прошли тщательные испытания, включая полную симуляцию разгерметизации капсулы с симуляторами скафандров внутри. SpaceX также модифицировала сам корабль Crew Dragon для этой миссии, внедрив систему разгерметизации и используя материалы с минимальным газовыделением.
Новая конструкция скафандра представляет собой значительный шаг для SpaceX. Они планируют доработать его, основываясь на результатах миссии, и в итоге создать единый, унифицированный скафандр для запуска/входа в атмосферу и выхода в открытый космос.
Миссия Polaris Dawn запланирована на начало лета этого года.