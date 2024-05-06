​​SpaceX представила новые скафандры для выхода в открытый космос

Эти модернизированные скафандры обеспечивают большую мобильность благодаря новой конструкции суставов, улучшенной терморегуляции для комфорта астронавтов, а также высокотехнологичному шлему с визором, камерой и дисплеем.

Все четыре члена экипажа Polaris Dawn будут носить эти скафандры во время полета, так как в капсуле Crew Dragon нет шлюзовой камеры и для выхода в открытый космос необходимо разгерметизироваться. В ходе двухчасового EVA будут собраны ценные данные о работе костюма в условиях микрогравитации.