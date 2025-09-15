SpaceX провела 300-й запуск спутников Starlink

Опубликовано 15 сентября 2025, 15:001 мин.
SpaceX провела 300-й запуск спутников StarlinkЮбилейный
SpaceX отправила в космос очередную партию интернет-спутников Starlink. 13 сентября с базы в Калифорнии стартовала ракета Falcon 9 с 24 спутниками на борту. Это уже 300-я миссия Starlink за всю историю программы.
Через 8,5 минут после запуска первая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане. Для данного ускорителя это был 28-й полёт и посадка.
Вторая ступень Falcon 9 вывела спутники на низкую околоземную орбиту, где они были развернуты спустя чуть больше часа после старта.
Теперь к сети Starlink добавились ещё 24 аппарата, и общее количество действующих спутников превышает 8 300 — это крупнейшая спутниковая группировка в мире.
Запуск также стал 115-м полётом Falcon 9 в 2025 году, причём более 70% из них были посвящены именно Starlink.