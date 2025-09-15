SpaceX провела 300-й запуск спутников Starlink

Через 8,5 минут после запуска первая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане. Для данного ускорителя это был 28-й полёт и посадка.

Вторая ступень Falcon 9 вывела спутники на низкую околоземную орбиту, где они были развернуты спустя чуть больше часа после старта.

Теперь к сети Starlink добавились ещё 24 аппарата, и общее количество действующих спутников превышает 8 300 — это крупнейшая спутниковая группировка в мире.

Запуск также стал 115-м полётом Falcon 9 в 2025 году, причём более 70% из них были посвящены именно Starlink.