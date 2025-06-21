SpaceX раскрыла возможную причину взрыва корабля Starship

Перед этим прошёл успешный запуск одного двигателя, после чего началась заправка криогенного топлива для проверки всех шести двигателей. Именно в этот момент произошёл мощный взрыв, уничтоживший аппарат и повредивший площадку. Также возникли пожары, которые позже были потушены.

По предварительной версии, причиной аварии могла стать неисправность одного из баллонов с азотом, расположенного в носовой части. Сейчас инженеры продолжают расследование, чтобы точно установить причину.

В SpaceX подчеркнули, что подобные неудачи — часть их стратегии быстрых и частых испытаний. Это помогает быстрее выявлять и устранять ошибки.