SpaceX раскрыла возможную причину взрыва корабля Starship

Опубликовано 21 июня 2025, 12:451 мин.
SpaceX раскрыла возможную причину взрыва корабля StarshipКто или что виноват?
На испытательной площадке SpaceX в Техасе взорвался космический корабль Starship. Инцидент произошёл во время подготовки к десятому тестовому запуску. Пострадавших нет. Как уточнили в компании, взорвалась верхняя часть ракеты — сам корабль Starship, а не ускоритель.
© SpaceX
Перед этим прошёл успешный запуск одного двигателя, после чего началась заправка криогенного топлива для проверки всех шести двигателей. Именно в этот момент произошёл мощный взрыв, уничтоживший аппарат и повредивший площадку. Также возникли пожары, которые позже были потушены.
По предварительной версии, причиной аварии могла стать неисправность одного из баллонов с азотом, расположенного в носовой части. Сейчас инженеры продолжают расследование, чтобы точно установить причину.
В SpaceX подчеркнули, что подобные неудачи — часть их стратегии быстрых и частых испытаний. Это помогает быстрее выявлять и устранять ошибки.