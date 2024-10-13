SpaceX будет транслировать запуск на своем веб-сайте, в аккаунте на X и в приложении X TV. Целью этого тестового полета является возвращение ускорителя Super Heavy на место запуска — это станет первым подобным достижением для SpaceX. Сам корабль Starship также должен совершить контролируемую посадку в Индийском океане, как это уже было успешно выполнено в июне во время четвертого тестового полета.

Разрешение FAA было получено раньше, чем ожидалось — изначально предполагалось, что оно будет выдано в ноябре.

Примечательно, что FAA также одобрила профиль шестой миссии Starship.