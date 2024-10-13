Опубликовано 13 октября 2024, 13:491 мин.
SpaceX разрешили в пятый раз испытать крупнейшую ракету Starship — где смотретьЗапуск, который мы ждём
SpaceX готовится к пятому запуску ракеты Starship уже сегодня 13 октября после получения одобрения от Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Агентство объявило, что SpaceX выполнила все необходимые требования безопасности, экологические и лицензионные нормы для суборбитального тестового полета. Окно запуска длительностью 30 минут открывается в 8:00 по восточному времени США (в 16:00 по Москве).
© SpaceX
SpaceX будет транслировать запуск на своем веб-сайте, в аккаунте на X и в приложении X TV. Целью этого тестового полета является возвращение ускорителя Super Heavy на место запуска — это станет первым подобным достижением для SpaceX. Сам корабль Starship также должен совершить контролируемую посадку в Индийском океане, как это уже было успешно выполнено в июне во время четвертого тестового полета.
Разрешение FAA было получено раньше, чем ожидалось — изначально предполагалось, что оно будет выдано в ноябре.
Примечательно, что FAA также одобрила профиль шестой миссии Starship.