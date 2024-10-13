Наука и технологии
Опубликовано 13 октября 2024, 13:49
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SpaceX разрешили в пятый раз испытать крупнейшую ракету Starship — где смотреть

Запуск, который мы ждём
SpaceX готовится к пятому запуску ракеты Starship уже сегодня 13 октября после получения одобрения от Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Агентство объявило, что SpaceX выполнила все необходимые требования безопасности, экологические и лицензионные нормы для суборбитального тестового полета. Окно запуска длительностью 30 минут открывается в 8:00 по восточному времени США (в 16:00 по Москве).
SpaceX разрешили в пятый раз испытать крупнейшую ракету Starship — где смотреть

© SpaceX

SpaceX будет транслировать запуск на своем веб-сайте, в аккаунте на X и в приложении X TV. Целью этого тестового полета является возвращение ускорителя Super Heavy на место запуска — это станет первым подобным достижением для SpaceX. Сам корабль Starship также должен совершить контролируемую посадку в Индийском океане, как это уже было успешно выполнено в июне во время четвертого тестового полета.

Разрешение FAA было получено раньше, чем ожидалось — изначально предполагалось, что оно будет выдано в ноябре.

Примечательно, что FAA также одобрила профиль шестой миссии Starship.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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