SpaceX скоро поставит новый рекорд по запускам Falcon 9

Основные конкуренты SpaceX — United Launch Alliance и Rocket Lab — не смогли приблизиться к числу запусков Falcon 9 в этом году. Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, пока известна лишь своими суборбитальными полётами на ракете New Shepard, но сейчас активно развивает тяжёлую ракету New Glenn.

В то же время SpaceX продолжает работу над Starship — следующей крупной ракетой для пилотируемых и грузовых миссий на Луну и, возможно, на Марс. Starship провела первый тестовый полёт в 2023 году и ещё 10 испытаний с тех пор. Следующий ожидается в начале 2026 года.

Для сравнения: в 2015 году SpaceX провела всего 10 запусков Falcon 9.