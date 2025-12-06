SpaceX скоро поставит новый рекорд по запускам Falcon 9

Опубликовано 06 декабря 2025, 23:151 мин.
SpaceX скоро поставит новый рекорд по запускам Falcon 9В 2025 году
SpaceX в шестой раз подряд готовится установить новый годовой рекорд по числу запусков ракеты Falcon 9. К концу 2025 года компания Маска планирует выполнить 159 запусков, превысив прошлогодние 132−134 (с учётом двух запусков Falcon Heavy, каждая из которых использовала три Falcon 9). Большинство миссий связано с выводом спутников Starlink на орбиту, хотя некоторые запуски выполнялись для государственных и коммерческих заказчиков.
Основные конкуренты SpaceX — United Launch Alliance и Rocket Lab — не смогли приблизиться к числу запусков Falcon 9 в этом году. Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, пока известна лишь своими суборбитальными полётами на ракете New Shepard, но сейчас активно развивает тяжёлую ракету New Glenn.
В то же время SpaceX продолжает работу над Starship — следующей крупной ракетой для пилотируемых и грузовых миссий на Луну и, возможно, на Марс. Starship провела первый тестовый полёт в 2023 году и ещё 10 испытаний с тех пор. Следующий ожидается в начале 2026 года.
Для сравнения: в 2015 году SpaceX провела всего 10 запусков Falcon 9.