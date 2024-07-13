Наука и технологии
Опубликовано 13 июля 2024, 19:30
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SpaceX случайно «обрекла на смерть» собственные спутники на орбите

Пострадал Starlink
Сбой в работе ракеты SpaceX Falcon 9 привел к тому, что 20 спутников Starlink остались на низкой орбите, что в конечном итоге приведет к их гибели при входе в атмосферу Земли. Ракета, запущенная из Калифорнии в четверг вечером, получила сбой в работе двигателя верхней ступени из-за утечки жидкого кислорода, сообщила SpaceX.
SpaceX случайно «обрекла на смерть» собственные спутники на орбите
© Ferra

Несмотря на то, что диспетчеры пытались поднять спутники с помощью бортовых ионных движителей, их орбита — всего 135 километров над Землей — оказалась недостаточной для долгосрочной стабильности. Следовательно, спутники сгорят при входе в атмосферу, хотя точное время этого события остается неясным.

Этот инцидент стал первым отказом ракеты SpaceX за почти десять лет: последний отказ в полете произошел во время грузовой миссии на МКС в 2015 году. Федеральное управление гражданской авиации США потребовало устранить проблему, прежде чем ракеты Falcon смогут возобновить полеты.

Влияние этой неисправности на предстоящие полеты SpaceX, включая частный полет в космос 31 июля под руководством предпринимателя Джареда Айзекмана и полет астронавта NASA в середине августа, пока не понятно. Айзекман, которому предстоит первый частный выход в открытый космос, выразил уверенность в «невероятном послужном списке» Falcon 9 и системе аварийного спасения. Основатель SpaceX Илон Маск подчеркнул, что высокая частота полетов поможет быстро выявить и устранить проблему.

Источник:Politico
Автор:Максим Многословный
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