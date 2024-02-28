SpaceX сможет провести третьи лётные испытания Starship в середине марта

Опубликовано 28 февраля 2024, 17:41
1 мин.
SpaceX сможет провести третьи лётные испытания Starship в середине мартаНа это получено разрешение от федерального ведомства
Американское издание SpaceNews сообщило, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило компании SpaceX провести третьи лётные испытания тяжёлой транспортной ракеты Starship.
В связи с этим испытания системы Starship могут состояться уже в середине марта. Разрешение было выдано после того, как комиссия FAA устанровила все причины аварии — взрыва обеих ступеней ракеты после отделения в ходе вторых испытаний.
Ведомство выдало SpaceX 17 предписаний, из которых 7 касаются первой ступени Starship, 10 — второй.