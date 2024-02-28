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Наука и технологии
Опубликовано 28 февраля 2024, 17:41
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SpaceX сможет провести третьи лётные испытания Starship в середине марта

На это получено разрешение от федерального ведомства
Американское издание SpaceNews сообщило, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило компании SpaceX провести третьи лётные испытания тяжёлой транспортной ракеты Starship.

В связи с этим испытания системы Starship могут состояться уже в середине марта. Разрешение было выдано после того, как комиссия FAA устанровила все причины аварии — взрыва обеих ступеней ракеты после отделения в ходе вторых испытаний.

Ведомство выдало SpaceX 17 предписаний, из которых 7 касаются первой ступени Starship, 10 — второй.

Источник:SpaceNews
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#SpaceX
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#космос
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#сша
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#авиация