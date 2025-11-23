SpaceX совершила 150-й запуск ракеты Falcon 9 в 2025 году

Первая ступень Falcon 9, использованная уже в девятый раз, успешно вернулась на Землю и приземлилась на платформу в Атлантическом океане.

С 2019 года SpaceX запустила более 10 400 спутников. В 2025 году в целом компания провела 109 миссий Starlink, доставив рекордные 2 814 спутников. Общий счёт запусков в этом году у компании достиг 155, включая пять суборбитальных тестов Starship.

Starlink, как пишут СМИ, благодаря частым запускам за жтот год повысила среднюю скорость интернета более чем на 50%. В ближайшие недели планируются новые отправки спутников на орбиту.