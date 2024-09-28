SpaceX Starlink преодолел отметку в 4 миллиона клиентов

Опубликовано 28 сентября 2024, 18:001 мин.
SpaceX Starlink преодолел отметку в 4 миллиона клиентовНа фоне расширения
SpaceX объявила, что ее спутниковый интернет-сервис Starlink официально подключил более 4 миллионов клиентов по всему миру. Этот рубеж был озвучен в посте на X (ранее Twitter). Интересно, что 1 миллион новых подписчиков появился всего за последние четыре месяца.
С момента запуска сервиса в октябре 2020 года Starlink прошел путь от первоначального развертывания 60 спутников в 2019 году до созвездия из примерно 6,300 спутников.
Теперь охват Starlink включает более 100 стран и территорий, обслуживая не только домашних пользователей, но и предприятия, включая круизные лайнеры и авиакомпании. Например, Air France недавно объявила о планах постепенно внедрять Starlink в свой флот, предлагая пассажирам быстрый интернет начиная со следующего лета.