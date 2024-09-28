SpaceX Starlink преодолел отметку в 4 миллиона клиентов

С момента запуска сервиса в октябре 2020 года Starlink прошел путь от первоначального развертывания 60 спутников в 2019 году до созвездия из примерно 6,300 спутников.

Теперь охват Starlink включает более 100 стран и территорий, обслуживая не только домашних пользователей, но и предприятия, включая круизные лайнеры и авиакомпании. Например, Air France недавно объявила о планах постепенно внедрять Starlink в свой флот, предлагая пассажирам быстрый интернет начиная со следующего лета.