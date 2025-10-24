SpaceX установила рекорд по числу запусков ракеты Falcon 9

Через восемь минут после старта первая ступень ракеты успешно приземлилась на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане. Этот ускоритель использовался уже 21 раз, включая миссии SDA-0A, SARah-2, Transporter-11 и 18 запусков Starlink. После проверки его снова подготовят к полётам.

До конца года SpaceX планирует провести ещё несколько запусков — только в октябре запланировано шесть. В целом, на орбите уже находится около 8 000 спутников Starlink.