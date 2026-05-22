СМИ ссылаются на 330 страниц отчёта и пишут, мол, Tesla владеет почти 19 миллионами акций SpaceX. Сама SpaceX купила у Tesla грузовики Cybertruck на 131 миллион долларов и огромные батареи Megapack на 697 миллионов долларов. Также компания потратила около миллиона долларов на прокладку туннеля фирмой The Boring Company.

Но главное, «на что должны обратить внимание инвесторы», — сам Маск. В отчёте сказано: SpaceX полностью зависит от своего руководителя. Если он потеряет интерес или сократит участие в делах компании, это «нанесёт серьёзный урон бизнесу».

При этом Маск ничем не ограничен — он может свободно конкурировать с собственной SpaceX через другие свои проекты.