Опубликовано 22 мая 2026, 07:30
SpaceX выйдет на биржу, но главный риск для инвесторов — сам Илон Маск

SpaceX подала заявку на проведение первичного публичного размещения акций (IPO, сокращенно). Но документы раскрывают интересные детали: бизнес Маска настолько «переплетён», что его компании постоянно покупают товары друг у друга. И да, это создаёт риски.
СМИ ссылаются на 330 страниц отчёта и пишут, мол, Tesla владеет почти 19 миллионами акций SpaceX. Сама SpaceX купила у Tesla грузовики Cybertruck на 131 миллион долларов и огромные батареи Megapack на 697 миллионов долларов. Также компания потратила около миллиона долларов на прокладку туннеля фирмой The Boring Company.

Но главное, «на что должны обратить внимание инвесторы», — сам Маск. В отчёте сказано: SpaceX полностью зависит от своего руководителя. Если он потеряет интерес или сократит участие в делах компании, это «нанесёт серьёзный урон бизнесу».

При этом Маск ничем не ограничен — он может свободно конкурировать с собственной SpaceX через другие свои проекты.

Источник:TheVerge
Автор:Максим Многословный
