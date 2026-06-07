SpaceX заключила многолетний контракт с Google на облачные вычисления

Согласно условиям сделки, Google будет ежемесячно платить SpaceX около 920 млн долларов. Платежи начнутся в октябре текущего года и продлятся до июня 2029 года. До сентября предусмотрено постепенное наращивание объемов услуг с более низкой оплатой на начальном этапе.

Соглашение направлено на обеспечение SpaceX необходимыми вычислительными ресурсами в период расширения бизнеса. Оно стало частью более широкой тенденции роста спроса на облачные мощности, связанные с развитием искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры.