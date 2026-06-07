SpaceX заключила многолетний контракт с Google на облачные вычисления

Опубликовано 07 июня 2026, 11:541 мин.
SpaceX заключила многолетний контракт с Google на облачные вычисленияСделка рассчитана до 2029 года
SpaceX договорилась с компанией Google, входящей в Alphabet, о многолетнем соглашении в сфере облачных вычислений. Контракт предполагает предоставление вычислительных мощностей и связан с подготовкой SpaceX к выходу на фондовый рынок США.
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Согласно условиям сделки, Google будет ежемесячно платить SpaceX около 920 млн долларов. Платежи начнутся в октябре текущего года и продлятся до июня 2029 года. До сентября предусмотрено постепенное наращивание объемов услуг с более низкой оплатой на начальном этапе.
Соглашение направлено на обеспечение SpaceX необходимыми вычислительными ресурсами в период расширения бизнеса. Оно стало частью более широкой тенденции роста спроса на облачные мощности, связанные с развитием искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры.
Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
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