SpaceX запустила 21 спутник связи для новой военной сети США

Опубликовано 18 октября 2025, 11:151 мин.
SpaceX запустила 21 спутник связи для новой военной сети СШАС какой целью
SpaceX вечером 15 октября успешно запустила 21 спутник для новой военной сети связи США. Ракета Falcon 9 стартовала с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Эти спутники станут частью системы Tranche 1 Transport Layer (T1TL) — сети из 126 аппаратов на низкой орбите Земли.
Она обеспечит надежную и защищённую связь для военных по всему миру. Это уже второй запуск SpaceX для этой программы: первый состоялся 10 сентября.
Спутники для нынешней миссии построены компанией Lockheed Martin, а предыдущие — York Space Systems. Ещё одну партию готовит Northrop Grumman. Всего каждая из трёх компаний создаст по 42 спутника.
Эта сеть входит в более крупный проект Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA) — будущую группировку из сотен спутников, разделённых на семь «уровней» для разных задач, включая навигацию, связь и наблюдение. Система будет обновляться каждые два года.