SpaceX запустила 21 спутник связи для новой военной сети США

Она обеспечит надежную и защищённую связь для военных по всему миру. Это уже второй запуск SpaceX для этой программы: первый состоялся 10 сентября.

Спутники для нынешней миссии построены компанией Lockheed Martin, а предыдущие — York Space Systems. Ещё одну партию готовит Northrop Grumman. Всего каждая из трёх компаний создаст по 42 спутника.

Эта сеть входит в более крупный проект Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA) — будущую группировку из сотен спутников, разделённых на семь «уровней» для разных задач, включая навигацию, связь и наблюдение. Система будет обновляться каждые два года.