SpaceX запустила секретный космоплан X-37B для ВВС США

Опубликовано 22 августа 2025, 21:001 мин.
SpaceX запустила секретный космоплан X-37B для ВВС СШАТайна, покрытая мраком
Американские военные снова отправили в космос свой загадочный космоплан X-37B. Аппарат стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 21 августа на ракете Falcon 9 компании SpaceX. Через 8 минут первая ступень ракеты успешно вернулась на Землю, а верхняя продолжила доставку X-37B на орбиту.
X-37B выглядит как уменьшенная версия шаттла NASA и не имеет экипажа. Таких аппаратов у военных всего два, оба построены Boeing. Их главная задача — испытания новых технологий и оборудования на орбите. Подробности обычно держатся в секрете.
Текущий полёт получил название OTV-8. Военные сообщили, что на борту находятся новые системы лазерной связи и уникальный квантовый инерционный датчик. Последний позволяет определять положение и скорость космического аппарата даже без GPS.
Лазерная связь в свою очередь позволяет передавать больше данных и защищает каналы от помех. Тесты будут проводиться с использованием орбитальных спутниковых сетей, включая, вероятно, Starlink от SpaceX.
X-37B летает с 2010 года.