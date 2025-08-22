SpaceX запустила секретный космоплан X-37B для ВВС США

X-37B выглядит как уменьшенная версия шаттла NASA и не имеет экипажа. Таких аппаратов у военных всего два, оба построены Boeing. Их главная задача — испытания новых технологий и оборудования на орбите. Подробности обычно держатся в секрете.

Текущий полёт получил название OTV-8. Военные сообщили, что на борту находятся новые системы лазерной связи и уникальный квантовый инерционный датчик. Последний позволяет определять положение и скорость космического аппарата даже без GPS.

Лазерная связь в свою очередь позволяет передавать больше данных и защищает каналы от помех. Тесты будут проводиться с использованием орбитальных спутниковых сетей, включая, вероятно, Starlink от SpaceX.

X-37B летает с 2010 года.