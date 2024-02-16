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Наука и технологии
Опубликовано 16 февраля 2024, 18:31
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SpaceX запустила военные спутники для отслеживания гиперзвуковых ракет

Новая эра обороны космического базирования
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX недавно вывела на орбиту шесть спутников. Военных. Эти спутники, предназначенные для отслеживания гиперзвуковых ракет, представляют собой «эволюцию» перед лицом новых угроз.

Традиционные баллистические ракеты движутся по предсказуемым траекториям, что позволяет обнаруживать их с помощью существующих спутников. Однако гиперзвуковые ракеты представляют собой уникальную проблему из-за их меньших размеров, маневренности и более слабых тепловых признаков. Обычные инфракрасные датчики с трудом отслеживают эти быстро движущиеся ракеты в атмосфере Земли.

Этот запуск представляет два различных, но взаимодополняющих подхода:

Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA): эта стратегия предполагает запуск сотен небольших, недорогих спутников, оснащенных инфракрасными датчиками широкого обзора и тактическими радиолиниями. Их количество и взаимосвязанность обеспечивают устойчивость к атакам и широкий охват для раннего предупреждения и слежения за гиперзвуковыми ракетами.

HBTSS: эти два более крупных спутника оснащены датчиками среднего поля зрения для более детального отслеживания конкретных целей. Они будут работать в связке со спутниками, о которых написано выше, получая «сигнальные данные» для целенаправленного наблюдения и генерируя информацию о целеуказании для перехватчиков.

Объединив эти подходы, Космические силы и MDA стремятся создать комплексную и эффективную систему противоракетной обороны.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#ракета
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#космос
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#SpaceX