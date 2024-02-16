SpaceX запустила военные спутники для отслеживания гиперзвуковых ракет

Традиционные баллистические ракеты движутся по предсказуемым траекториям, что позволяет обнаруживать их с помощью существующих спутников. Однако гиперзвуковые ракеты представляют собой уникальную проблему из-за их меньших размеров, маневренности и более слабых тепловых признаков. Обычные инфракрасные датчики с трудом отслеживают эти быстро движущиеся ракеты в атмосфере Земли.

Этот запуск представляет два различных, но взаимодополняющих подхода:

Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA): эта стратегия предполагает запуск сотен небольших, недорогих спутников, оснащенных инфракрасными датчиками широкого обзора и тактическими радиолиниями. Их количество и взаимосвязанность обеспечивают устойчивость к атакам и широкий охват для раннего предупреждения и слежения за гиперзвуковыми ракетами.

HBTSS: эти два более крупных спутника оснащены датчиками среднего поля зрения для более детального отслеживания конкретных целей. Они будут работать в связке со спутниками, о которых написано выше, получая «сигнальные данные» для целенаправленного наблюдения и генерируя информацию о целеуказании для перехватчиков.

Объединив эти подходы, Космические силы и MDA стремятся создать комплексную и эффективную систему противоракетной обороны.