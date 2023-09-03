SpaceX запустила военные спутники на орбиту

Спутники являются частью программы Proliferated Warfighter, направленной на обнаружение и отслеживание пусков ракет и обеспечение «глобальной военной связи». Целью программы является создание группировки спутников на низкой околоземной орбите.

Директор SDA Дерек Турнеар отметил значимость запуска, подчеркнув его способность обеспечить тактическую связь с истребителями, выйти за пределы прямой видимости, обеспечить предупреждение о ракетном нападении и отслеживание ракет. Этот запуск представляет собой еще один шаг вперед в развитии военных спутниковых технологий и повышении их возможностей.