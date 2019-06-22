SpaceX запустит в космос останки 152 покойников

Запуск запланирован на 24 июня, а если погода не позволит, то на 25-е. Falcon Heavy в рамках миссии Space Test Program-2 должна будет вывести в космос 24 спутника, атомные часы для глубокого космоса, а также прах 152 покойных людей.

Этим проектом SpaceX занимается совместно с компанией Celestis Memorial Spaceflights, которая арендовала доступный блок на комическом корабле и установила там контейнер с маленькими металлическими капсулами. Внутри этих капсул находится прах покойных.

Это останки детей, любителей космоса, учёных, инженеров, космонавтов и многих других. Вес каждой капсулы колеблется между одним и семью граммами. На многих из них выгравированы послания родственников и друзей. Например, «Достань до звёзд!» или «В космическом пространстве — навечно».