SpaceX запустит в космос спутники для Apple

Недавно компания Globalstar заключила со SpaceX сделку стоимостью 64 млн долларов на запуск спутников в 2025 году, что подтверждается заявлением Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Эти спутники позволят расширить возможности компании Globalstar, которая обеспечивает одну из главных функций в iPhone 14.

Вызов экстренных служб по спутнику Apple в настоящее время работает в нескольких странах и позволяет пользователям связываться с ними в районах, где нет покрытия сотовой связи. Данное партнерство же позволит расширить зону покрытия на другие регионы.

Интересно, что компания Apple проявляет интерес к спутниковым технологиям не только для служб экстренной помощи. Недавний патент, выданный Apple, намекает на возможность использования спутников для различных видов связи, включая передачу медиаконтента и интернет-данных.