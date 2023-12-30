SpaceX завершил рекордный год двойным запуском и сверхсекретной миссией

Рабочая лошадка Falcon 9 доминировала в этом году, стартовав 91 раз, часто неся спутники Starlink для растущей интернет-звезды компании.

Могучая Falcon Heavy поднималась в небо 5 раз, демонстрируя впечатляющую грузоподъемность.

Сверхтяжелый Starship компании провел два важнейших испытательных запуска, правда, не полностью успешно.

В вечер четверга SpaceX быстро отправила в небо две ракеты. Сначала взлетела тяжелая ракета Falcon Heavy с загадочным космическим аппаратом X-37B, принадлежащим военным США. Менее чем через 3 часа Falcon 9 подняла в воздух 23 спутника Starlink. Этот стремительный запуск установил новый рекорд SpaceX, отметив самый короткий промежуток между двумя полетами в истории компании.

SpaceX теперь ставит перед собой еще более высокие цели на 2024 год. Компания планирует осуществить 144 запуска, в среднем по дюжине в месяц. Такой амбициозный график подчеркивает неустанное стремление SpaceX к инновациям и ее ключевую роль в формировании будущего освоения космоса.