Спортивные дроны в России могут приравнять к инвентарю

Генеральный директор лиги Евгений Буфетчиков рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются при проведении тренировок и соревнований в связи с действующим регламентом. К ним относятся обязательная регистрация беспилотных летательных аппаратов и необходимость сертификации оператора, получения разрешений на воздушное пространство и координации с многочисленными органами власти.

Поскольку гоночные дроны имеют короткий срок службы, обычно длящийся всего одно соревнование, лига считает их регистрацию бессмысленной.

Ранее в этом году несколько регионов России ввели запрет на использование беспилотных летательных аппаратов после инцидента, связанного с нападением на Московский Кремль.

Александр Хинштейн впоследствии предложил ввести общенациональный мораторий на запуск всех типов беспилотных транспортных средств, за исключением тех, которые служат государственным целям.