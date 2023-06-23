Наука и технологии
14:18, 23 июня 2023
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Спортивные дроны в России могут приравнять к инвентарю

Потому что у них небольшой срок службы

Всероссийская лига дронов (RDR) обратилась в Министерство транспорта с просьбой освободить спортивные беспилотники, используемые на различных соревнованиях, от регистрации в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация), передают «Известия».

Генеральный директор лиги Евгений Буфетчиков рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются при проведении тренировок и соревнований в связи с действующим регламентом. К ним относятся обязательная регистрация беспилотных летательных аппаратов и необходимость сертификации оператора, получения разрешений на воздушное пространство и координации с многочисленными органами власти.

Поскольку гоночные дроны имеют короткий срок службы, обычно длящийся всего одно соревнование, лига считает их регистрацию бессмысленной.

Ранее в этом году несколько регионов России ввели запрет на использование беспилотных летательных аппаратов после инцидента, связанного с нападением на Московский Кремль.

Александр Хинштейн впоследствии предложил ввести общенациональный мораторий на запуск всех типов беспилотных транспортных средств, за исключением тех, которые служат государственным целям.

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