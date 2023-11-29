Sports Illustrated разоблачен: почти столетний журнал о спорте скрыл публикацию написанных ИИ статей

Дрю Ортис, несуществующая личность, созданная с помощью ИИ, «возглавила» схему издания. Анонимные инсайдеры, участвовавшие в создании контента, сообщают, что не только авторы были поддельными, но и сами статьи были сгенерированы искусственным интеллектом.

Невероятные истории о несуществующих редакторах, их увлечениях и образе жизни использовались для того, чтобы «скрыть истинную природу контента». Sports Illustrated поспешил удалить всех авторов и статьи, сгенерированные искусственным интеллектом, после расследования Futurism.

Вслед за этим началась игра в вину: издатель журнала The Arena Group обвиняет подрядчика, компанию AdVon Commerce. Подрядчик заявляет о своей невиновности, ссылаясь на то, что использует программное обеспечение для борьбы с плагиатом и противодействия искусственному интеллекту. Пока Sports Illustrated пытается сохранить лицо, скандал поднимает вопросы о подлинности цифрового контента в СМИ, оставляя читателей в недоверии и неопределенности.