Спутники Илона Маска мешают ученым мониторить опасные астероиды

Сообщается, что только за последний месяц SpaceX запустила почти 150 спутников Starlink.

В рамках исследования, опубликованного в Astrophysical Journal Letters, ученые изучили влияние спутников Starlink на около 300 тыс изображений, полученных прибором в Паломарской обсерватории в Южной Калифорнии. В период с ноября 2019 года по сентябрь 2021 года они отметили 35-кратное увеличение количества испорченных изображений.

По словам авторов исследования, этих полос недостаточно, чтобы поставить под угрозу научную ценность снимков, однако они могут осложнить работу по обнаружению потенциально опасных астероидов, сказал Эрик Беллм, астроном Вашингтонского университета.

“Здесь определенно есть некий аспект планетарной обороны”, - сказал он.