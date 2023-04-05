Спутники Starlink нового поколения начали падать на Землю

Илон Маск, генеральный директор компании SpaceX, ранее подтвердил, что спутники испытывают некоторые проблемы, и что некоторые из них будут деорбированы, а другие еще будут тестироваться. Эти спутники предназначены для заполнения пробелов при растущем спросе на спутниковый интернет.

Тем временем SpaceX продолжает разработку своей тяжелой ракеты Starship, которая предназначена для перевозки больших полезных нагрузок, включая полноразмерные спутники Starlink нового поколения. Недавно SpaceX осуществила успешный орбитальный запуск прототипа Starship, и в ближайшем будущем планирует провести еще несколько испытательных полетов.