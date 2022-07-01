Спутниковый интернет Илона Маска Stalink разрешили использовать в самолетах

В марте прошлого года SpaceX обратилась в Федеральную комиссию по связи США с просьбой разрешить использование терминалов Starlink Earth Stations in Motion в движущихся транспортных средствах. Чтобы подключиться к системе и получить широкополосный доступ в Интернет, клиенты должны приобрести персональную наземную антенну, или пользовательский терминал, который предназначен для связи с любыми орбитальными спутниками Starlink, находящимися над ними. До сих пор для доступа к системе эти антенны должны были находиться в фиксированном месте.

Теперь FCC удовлетворила запрос SpaceX, а также запрос другой спутниковой компании, Kepler Communications. Тем не менее, FCC заявила, что Kepler и SpaceX должны подчиняться любым будущим правилам, которые она установит.