Сроки доставки товаров из Китая в Россию выросли на треть. Вот причины

Об этом журналистам рассказали в транспортно-логистической компании Novelco. Ещё в пяти компаниях подтвердили проблемы.

Сообщается, что сроки доставки товаров из Китая в среднем выросли на 20-30% год к году. Доставка из порта Шанхай через Владивосток в Москву теперь составляет 45 суток для дорогого перевозчика и 50-60 суток — бюджетного. Доставка автотранспортом из центральной части Китая до Москвы занимает 31-35 дней, но если груз сборный, то срок увеличивается ещё на 10 дней

Причины тому: нехватка железнодорожных платформ и отмена отправок из-за «ухудшения эпидемиологической ситуации».