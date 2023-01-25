США испытают космический корабль с ядерным двигателем к 2027 году

Все это будет происходить в рамках долгосрочных усилий агентства по демонстрации более эффективных методов доставки астронавтов на Марс в будущем.

NASA будет сотрудничать с американским военным агентством исследований и разработок DARPA для разработки ядерного теплового двигателя и запуска его в космос "уже в 2027 году", заявил администратор НАСА Билл Нельсон на конференции в Нэшнл-Харбор, что в штате Мэриленд.

Ранее стало известно, что три манекена, которые в конце прошлого года совершили полет к Луне и обратно на борту "Ориона", вернулись в лаборатории. Из будут изучать.