США начали подозревать Китай в помощи России на Украине

Соединенные Штаты считают, что Китай потенциально может предоставить России нелетальную военную помощь для использования на Украине, передали неназванные чиновники. При этом, правительство США обеспокоено, что Китай может помимо прочего рассматривать еще и оказание летальной помощи.

Собеседники издания сообщили, помощь Китая России может включать в себя оборудование, в том числе униформу или бронежилеты. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США отказался комментировать эту информацию.

Ранее стало известно, что в Китае изобрели плавающий в воде беспилотник, который при этом способен и летать.