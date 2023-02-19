США начали подозревать Китай в помощи России на Украине

США начали подозревать Китай в помощи России на УкраинеПомощь “нелетальная”
Власти США подозревают, что Китай оказывает России помощь в проведении спецоперации на Украине. NBC со ссылкой на четырех американских чиновников сообщило, что среди правительства страны бытует мнение, что Пекин может оказывать Москве нелетальную военную помощь.
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Соединенные Штаты считают, что Китай потенциально может предоставить России нелетальную военную помощь для использования на Украине, передали неназванные чиновники. При этом, правительство США обеспокоено, что Китай может помимо прочего рассматривать еще и оказание летальной помощи.
Собеседники издания сообщили, помощь Китая России может включать в себя оборудование, в том числе униформу или бронежилеты. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США отказался комментировать эту информацию.
Ранее стало известно, что в Китае изобрели плавающий в воде беспилотник, который при этом способен и летать.