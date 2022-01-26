США не может найти запущенный украинский спутник

SpaceX 13 января запустила с мыса Канаверал ракету-носитель Falcon 9. На её борту находились 105 спутников из 20 стран, в том числе и украинский «Сич-2-30».

По словам бывшего советника, «Сич» все еще не идентифицирован, хотя, по соглашению между Киевом и Вашингтоном, его уже должны были занести в специальную базу данных. Колесник отметил, что информация туда вносится, как только объект выходит в космическое пространство.

По мнению специалиста, все дело в неожиданных проблемах со связью. “Со спутником нет устойчивой связи, поэтому предоставить информацию американской стороне относительно расширенных параметров его движения для полной идентификации не представляется возможным”, — подытожил Колесник.