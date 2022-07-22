США отказались поставлять на Украину ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle из-за российских военных

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США отказались поставлять на Украину ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle из-за российских военныхОпасения имеют под собой почву
Администрация президента США Джо Байдена отказывается отправлять запрошенные разведывательно-ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle на Украину. Дело в том, что Вашингтон опасается попадания дронов в руки российских военных, сообщают РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.
При этом Украина запросила эти беспилотники больше двух месяцев назад, отмечает WSJ.
Администрация Байдена не хочет одобрять запрос, ссылаясь на ряд опасений — от потенциальной потери передовых технологий на поле боя до необходимости обучать украинцев работе с беспилотниками
The Wall Street Journal
Напомним, ранее стало известно, что во время проведения спецоперации американская реактивная система залпового огня High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) попала в распоряжение армии России. При этом нет информации, захвачена ли установка HIMARS в бою, но известно, что установка уже находится в России.