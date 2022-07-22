Наука и технологии
Вчера в 22:22
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США отказались поставлять на Украину ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle из-за российских военных

Опасения имеют под собой почву
Администрация президента США Джо Байдена отказывается отправлять запрошенные разведывательно-ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle на Украину. Дело в том, что Вашингтон опасается попадания дронов в руки российских военных, сообщают РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.
США отказались поставлять на Украину ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle из-за российских военных

При этом Украина запросила эти беспилотники больше двух месяцев назад, отмечает WSJ.

Администрация Байдена не хочет одобрять запрос, ссылаясь на ряд опасений — от потенциальной потери передовых технологий на поле боя до необходимости обучать украинцев работе с беспилотниками

The Wall Street Journal

Напомним, ранее стало известно, что во время проведения спецоперации американская реактивная система залпового огня High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) попала в распоряжение армии России. При этом нет информации, захвачена ли установка HIMARS в бою, но известно, что установка уже находится в России.

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