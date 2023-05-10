США отказались поставлять Украине ракеты большой дальности. В отличие от Британии

Это решение контрастирует с недавней передачей аналогичных ракет Великобританией. Однако США продолжат поддерживать Украину, поставляя системы Patriot, боеприпасы и бронетехнику. Великобритания предоставила Украине ракеты дальнего радиуса действия с условием, что они могут быть использованы только внутри страны.

Ранее военный аналитик Джефф Ламер в своей статье для издания The National Interest указал на уязвимость американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, переданных Украине. Местами она может быть критичной.