США отказались поставлять Украине ракеты большой дальности. В отличие от Британии

США отказались поставлять Украине ракеты большой дальности. В отличие от БританииНикаких ATACMS для ВСУ
Соединенные Штаты решили не следовать примеру Великобритании в предоставлении ракет большой дальности Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщает Politico. В сообщении говорится, что США отказались поставлять Украине ракеты большой дальности, в частности, оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS.
Это решение контрастирует с недавней передачей аналогичных ракет Великобританией. Однако США продолжат поддерживать Украину, поставляя системы Patriot, боеприпасы и бронетехнику. Великобритания предоставила Украине ракеты дальнего радиуса действия с условием, что они могут быть использованы только внутри страны.
Ранее военный аналитик Джефф Ламер в своей статье для издания The National Interest указал на уязвимость американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, переданных Украине. Местами она может быть критичной.