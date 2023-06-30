США отправят в Южную Корею подлодку с ядерным оружием

США отправят в Южную Корею подлодку с ядерным оружиемНо когда – неизвестно
Соединенные Штаты планируют в будущем отправить подводную лодку класса «Огайо», способную нести ядерное оружие, с визитом в Южную Корею, заявил вчера пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Его слова приводит РИА Новости.
В будущем подводная лодка класса "Огайо", способная нести ядерное оружие, посетит Южную Корею с плановым визитом
Райдер отметил, что не готов уточнять, будет ли подводная лодка вооружена ядерным оружием во время этого визита.
Недавно американская подводная лодка «Мичиган», оснащенная управляемыми ракетами, посетила южнокорейскую военно-морскую базу в Пусане.
Ранее США и Индия заключили соглашение о ремонте американских кораблей на одной из индийских верфей — Larsen and Toubro. Верфь расположена неподалёку от Ченнаи на юге Индии.