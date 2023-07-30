США превратят землю своей ядерной программы в проекты чистой энергии

Для реализации министерство собирается передать в аренду тысячи кв. км. земли в Нью-Мексико, Неваде, Южной Каролине, Айдахо и Вашингтоне.

Министр энергетики США Дженнифер М. Грэнхолм заявила, что эта инициатива направлена на сотрудничество с племенами, местными общинами и партнерами из частного сектора для разработки крупнейших в мире проектов в области чистой энергетики.

Ранее ученые и эксперты объяснили, насколько большим и разрушительным всё-таки может быть ядерное оружие и способна ли всего одна бомба уничтожить мир. Их выводы вы можете прочесть в материале.