США продолжат просить Северную Корею не поставлять оружие России

Признавая факт продолжающихся договоренностей между Северной Кореей и Россией, Салливан подчеркнул, что США намерены удерживать Северную Корею от подобных действий.

Ранее США уже высказывали опасения по поводу возможного сотрудничества между Россией, Ираном и Северной Кореей в области поставок оружия для использования на Украине. Москва опровергла эти утверждения, отмечает издание.

Северная Корея ранее провела учения с использованием ракет, направленные на «сдерживание предполагаемых угроз со стороны США и Южной Кореи». Совместные учения, ранее проводившиеся этими странами, «привели к росту напряженности», что и послужило поводом для «ответного удара», пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).