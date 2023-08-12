США разорвали соглашение по поставкам стали из России

Соответствующее решение, как уже было отмечено выше, опубликовано в Федеральном реестре США.

Отменяется соглашение о приостановке, заключенное в 2003 году. В уведомлении также уточняется, что к слябам из углеродистой стали производства компании «Северсталь» будет применяться антидемпинговая ставка в размере 53,81%, в то время как ставка для России в целом составит 185%.

Ранее гонконгская криптобиржа HashKey Exchange, первой получившая от местного регулятора право на оказание розничных услуг, заблокировала торговлю российских трейдеров. Все из-за санкций.