США заявили о рисках кражи ИИ-разработок китайскими компаниями

Согласно документу, сотрудникам диппредставительств предложено обсуждать с иностранными партнерами вопросы извлечения и переработки моделей искусственного интеллекта, созданных в США. Аналогичное обращение направлено и китайской стороне.

Отдельно отмечается технология «дистилляции». Она предполагает обучение более компактных моделей на основе результатов работы крупных систем. Такой подход используется для снижения затрат на разработку новых ИИ-решений.

Ранее в Китае обострилась конкуренция за талантливых разработчиков в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Крупные технологические компании активно переманивают сотрудников друг у друга и привлекают исследователей из Силиконовой долины.