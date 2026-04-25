США заявили о рисках кражи ИИ-разработок китайскими компаниями

Опубликовано 25 апреля 2026, 12:271 мин.
США заявили о рисках кражи ИИ-разработок китайскими компаниямиДипломатам поручили обсудить проблему
Госдепартамент США направил дипломатическим миссиям указание обратить внимание на возможное незаконное использование американских разработок в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Речь идет о действиях ряда китайских компаний, включая стартап DeepSeek.
Согласно документу, сотрудникам диппредставительств предложено обсуждать с иностранными партнерами вопросы извлечения и переработки моделей искусственного интеллекта, созданных в США. Аналогичное обращение направлено и китайской стороне.
Отдельно отмечается технология «дистилляции». Она предполагает обучение более компактных моделей на основе результатов работы крупных систем. Такой подход используется для снижения затрат на разработку новых ИИ-решений.
Ранее в Китае обострилась конкуренция за талантливых разработчиков в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Крупные технологические компании активно переманивают сотрудников друг у друга и привлекают исследователей из Силиконовой долины.