Stable Diffusion теперь не только нарисует что угодно по вашему тексту, но и поможет создать 3D-модель

Stable Diffusion теперь не только нарисует что угодно по вашему тексту, но и поможет создать 3D-модельЕще чуть-чуть и можно будет сами 3D-модели. Наверное
Популярное приложение для 3D-художников Blender получило новый функционал: Stability for Blender, официальный плагин Stable Diffusion, который представляет собой нейросеть для генерации изображения на основе введенного вами текста.
Фото: Stability AI
Плагин позволяет художникам, работающим в Blender, создавать изображения, используя текстовые описания непосредственно в программе. Можно также генерировать изображения, используя существующие рендеры, чтобы экспериментировать с различными стилями для проекта без необходимости полностью переделывать проект, над которой вы работаете.
Текстуры для 3D-моделей также могут быть созданы с помощью ваших текстовых описаний и референсных изображений. Есть даже функция создания анимации на основе существующих рендеров. Stability for Blender совершенно бесплатна и не требует дополнительного программного обеспечения или даже специальной видеокарты для работы.