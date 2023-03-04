Stable Diffusion теперь не только нарисует что угодно по вашему тексту, но и поможет создать 3D-модель

Плагин позволяет художникам, работающим в Blender, создавать изображения, используя текстовые описания непосредственно в программе. Можно также генерировать изображения, используя существующие рендеры, чтобы экспериментировать с различными стилями для проекта без необходимости полностью переделывать проект, над которой вы работаете.

Текстуры для 3D-моделей также могут быть созданы с помощью ваших текстовых описаний и референсных изображений. Есть даже функция создания анимации на основе существующих рендеров. Stability for Blender совершенно бесплатна и не требует дополнительного программного обеспечения или даже специальной видеокарты для работы.