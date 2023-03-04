Наука и технологии
11:38, 04 марта 2023
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Stable Diffusion теперь не только нарисует что угодно по вашему тексту, но и поможет создать 3D-модель

Еще чуть-чуть и можно будет сами 3D-модели. Наверное

Популярное приложение для 3D-художников Blender получило новый функционал: Stability for Blender, официальный плагин Stable Diffusion, который представляет собой нейросеть для генерации изображения на основе введенного вами текста.

Stable Diffusion теперь не только нарисует что угодно по вашему тексту, но и поможет создать 3D-модель

Фото: Stability AI

Плагин позволяет художникам, работающим в Blender, создавать изображения, используя текстовые описания непосредственно в программе. Можно также генерировать изображения, используя существующие рендеры, чтобы экспериментировать с различными стилями для проекта без необходимости полностью переделывать проект, над которой вы работаете.

Текстуры для 3D-моделей также могут быть созданы с помощью ваших текстовых описаний и референсных изображений. Есть даже функция создания анимации на основе существующих рендеров. Stability for Blender совершенно бесплатна и не требует дополнительного программного обеспечения или даже специальной видеокарты для работы.

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