Стало известно, где Tesla построит следующую "Гигафабрику"

Это заявление подтвердило прошлые слухи: в декабре прошлого года Маск посетил три мексиканских штата. Тогда газета Reforma сообщила, что компания объявит о первоначальных инвестициях в размере от 800 миллионов до 1 миллиарда долларов. По сообщениям, ожидается, что полная стоимость завода составит 10 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что Tesla начала делиться своими фирменными зарядными станциями с другими электрокарами. Владельцы других электромобилей должны просто загрузить приложение Tesla, создать учетную запись, добавить кредитную карту для оплаты, и отправиться к нескольким избранным станциям Supercharger, оснащенным Magic Dock.