Стало известно, где Tesla построит следующую "Гигафабрику"Не в США
Генеральный директор Tesla Илон Маск объявил, что компания построит свой следующий завод “Гигафабрика” в Мексике. Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор подтвердил, что “Гигафабрика” будет построена в городе Монтеррей.
Фото: Tesla
Это заявление подтвердило прошлые слухи: в декабре прошлого года Маск посетил три мексиканских штата. Тогда газета Reforma сообщила, что компания объявит о первоначальных инвестициях в размере от 800 миллионов до 1 миллиарда долларов. По сообщениям, ожидается, что полная стоимость завода составит 10 миллиардов долларов.
Ранее стало известно, что Tesla начала делиться своими фирменными зарядными станциями с другими электрокарами. Владельцы других электромобилей должны просто загрузить приложение Tesla, создать учетную запись, добавить кредитную карту для оплаты, и отправиться к нескольким избранным станциям Supercharger, оснащенным Magic Dock.