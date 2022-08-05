Станет ли Китай причиной ядерной войны

Да, по словам представителя делегации, Китай поддерживает свой минимальный ядерный потенциал, но лишь в целях защиты своей национальной безопасности. При этом он подчеркнул, что Китай “не соревнуется ни с одной страной в мощности, количестве и масштабе … ядерного потенциала, а также не участвует в гонках вооружений в какой-либо форме".

Ранее из СМИ стало известно, что Apple предупредила своих поставщиков о возможной мести со стороны Китая за визит на Тайвань Нэнси Пелоси.