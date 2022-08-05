Наука и технологии
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Станет ли Китай причиной ядерной войны

Сомнительно
С учетом недавних событий с прилетом спикера Палаты представителей США на Тайвань закономерно встал вопрос о возможном военном противостоянии Китая и США. К счастью, представитель делегации КНР на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН заявил, что страна применять ядерное оружие первой не будет, сообщает ТАСС.
Станет ли Китай причиной ядерной войны

Да, по словам представителя делегации, Китай поддерживает свой минимальный ядерный потенциал, но лишь в целях защиты своей национальной безопасности. При этом он подчеркнул, что Китай “не соревнуется ни с одной страной в мощности, количестве и масштабе … ядерного потенциала, а также не участвует в гонках вооружений в какой-либо форме".

Ранее из СМИ стало известно, что Apple предупредила своих поставщиков о возможной мести со стороны Китая за визит на Тайвань Нэнси Пелоси.

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