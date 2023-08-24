Starlink Илона Маска на Украине — законная цель для армии России

Starlink Илона Маска на Украине — законная цель для армии РоссииПотому что их терминалы используют ВСУ
По словам зампреда комитета Госудумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олега Матвейчева., системы спутниковой связи Starlink, работающие на территории Украины, рассматриваются российскими Вооруженными Силами как законные цели, поскольку имеют военное назначение. Его слова передает Лента.ру.
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Матвейчев отметил, что нарушить работоспособность терминалов Starlink можно различными способами, включая прямые удары и радиоэлектронную борьбу.
Он пояснил, что российские военные воздерживаются от нанесения ущерба гражданской инфраструктуре связи, подчеркнув, что в ходе текущего конфликта Россия имела возможность нанести удары по центрам обработки данных всех украинских операторов мобильной связи, но предпочла не выводить из строя гражданские системы связи.
Заявления Матвейчева подчеркивают роль спутниковых систем связи, таких как Starlink, в военных операциях, что говорит о том, что их военное использование делает их потенциальными целями.