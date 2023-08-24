Starlink Илона Маска на Украине — законная цель для армии России

Матвейчев отметил, что нарушить работоспособность терминалов Starlink можно различными способами, включая прямые удары и радиоэлектронную борьбу.

Он пояснил, что российские военные воздерживаются от нанесения ущерба гражданской инфраструктуре связи, подчеркнув, что в ходе текущего конфликта Россия имела возможность нанести удары по центрам обработки данных всех украинских операторов мобильной связи, но предпочла не выводить из строя гражданские системы связи.

Заявления Матвейчева подчеркивают роль спутниковых систем связи, таких как Starlink, в военных операциях, что говорит о том, что их военное использование делает их потенциальными целями.