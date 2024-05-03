Starlink продолжил работать в «запрещенных регионах»

Предполагалось, что сервис будет отключен 1 мая для пользователей в регионах без соответствующих лицензий. Однако, судя по сообщениям, некоторые пользователи в Африке все еще имеют доступ, в то время как другие потеряли связь.

Легкость доступа к Starlink на черном рынке вызывает опасения по поводу возможности его использования на ограниченных территориях. Эксперты говорят, что сотрудничество с регулирующими органами имеет решающее значение для обеспечения соблюдения ограничений.

При этом ситуация в Судане наглядно демонстрирует дилемму: гуманитарные группы полагаются на Starlink, но его использование военизированными формированиями поднимает вопросы безопасности.

SpaceX, материнская компания Starlink, никак не отреагировала на эти разногласия.