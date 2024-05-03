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Наука и технологии
Опубликовано 03 мая 2024, 21:45
1 мин.

Starlink продолжил работать в «запрещенных регионах»

Вызывая опасения по поводу безопасности
Несмотря на предупреждения, Starlink Илона Маска продолжает работать в несанкционированных регионах, таких как Судан, пишут СМИ.
Starlink продолжил работать в «запрещенных регионах»
© Ferra

Предполагалось, что сервис будет отключен 1 мая для пользователей в регионах без соответствующих лицензий. Однако, судя по сообщениям, некоторые пользователи в Африке все еще имеют доступ, в то время как другие потеряли связь.

Легкость доступа к Starlink на черном рынке вызывает опасения по поводу возможности его использования на ограниченных территориях. Эксперты говорят, что сотрудничество с регулирующими органами имеет решающее значение для обеспечения соблюдения ограничений.

При этом ситуация в Судане наглядно демонстрирует дилемму: гуманитарные группы полагаются на Starlink, но его использование военизированными формированиями поднимает вопросы безопасности.

SpaceX, материнская компания Starlink, никак не отреагировала на эти разногласия.

Источник:Yahoo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#спутник
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#интернет
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#Starlink
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#SpaceX