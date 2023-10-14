Starlink захотел «перехватить» диапазоны частот, пока их не заняли конкуренты

Хотя назначение этих спутников остается неясным, этот шаг рассматривается как стратегический, возможно, направленный на получение дополнительного радиочастотного спектра для расширения услуг спутникового Интернета Starlink. Компания пока не дала официальных комментариев по поводу поданного заявления.

Starlink, обслуживающий в настоящее время более 2 млн пользователей, опирается на группировку спутников для обеспечения доступа в Интернет по всему миру. В заявке МСЭ упоминается использование радиочастот в диапазоне от 123 000 МГц до 174 500 МГц, которые в настоящее время Starlink не использует. По некоторым предположениям, SpaceX намерена закрепить за собой эти частоты, чтобы опередить конкурентов.