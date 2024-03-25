Starship компании SpaceX может «задушить» более мелкие ракеты

Марино Фрагнито, представитель компании Arianespace, считает, что Starship нарушит работу пускового бизнеса, что может привести к доминированию на рынке Илона Маска. Он сомневается, что Starship будет напрямую конкурировать с малыми ракетами, но предполагает, что он будет разрушать рынок через орбитальные транспортные средства (OTV).

Однако влияние может быть более глубоким. Потенциал Starship в плане низкой стоимости запуска в расчете на килограмм может стимулировать создание более крупных ракет. Стелла Гильен из Isar Aerospace предполагает, что это может привести к сдвигу, подобному тому, как малые ракеты бурно развивались с увеличением пусковой мощности.

Другие, например Фрагнито, утверждают, что ценовая стратегия SpaceX на эти миссии может оказаться неустойчивой, вынуждая конкурентов сосредоточиться на более крупных полезных нагрузках. Стелла Гильен подчеркивает, что малым пусковым компаниям важно внедрять инновации и сосредоточиться на стимулировании рыночного спроса на свои конкретные услуги, а не играть в догонялки со SpaceX.

Однако Пабло Гальего из компании PLD Space признает положительное влияние миссий SpaceX по совместным полетам. Он утверждает, что вся индустрия малых ракет-носителей могла бы не существовать без спроса, который создали эти миссии.