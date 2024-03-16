Starship взмыл ввысь, а затем взорвался: как прошел третий тестовый полет SpaceX

Starship, предназначенный для исследования дальнего космоса, достиг почти полного профиля полета, превзойдя все предыдущие попытки. Успешно отделившись от ракеты-носителя и развернув в космосе люк для полезной нагрузки, корабль трагически распался при входе в атмосферу Земли.

При этом было выполнено несколько важнейших задач — повторное отделение ступени, испытание люка для полезной нагрузки и маневры по перекачке топлива в космосе.

Однако по двум ключевым аспектам миссия не удалась:

— Запланированное повторное зажигание двигателя во время выхода на орбиту не было выполнено.

— Ракета-носитель, обычно возвращаемая SpaceX, не смогла вернуться на Землю.

Несмотря на неудачу, представители SpaceX считают полет успешным, подчеркивая достигнутые цели. Планируется провести еще как минимум шесть испытательных полетов, которые должны быть одобрены регулирующими органами после проведения тщательного исследования.