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Наука и технологии
Опубликовано 16 марта 2024, 04:30
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Starship взмыл ввысь, а затем взорвался: как прошел третий тестовый полет SpaceX

Он дал неоднозначные результаты
Амбициозная программа Starship компании SpaceX стала свидетелем «кисло-сладкого» момента в четверг. Космический корабль успешно завершил большую часть своего третьего испытательного полета, достигнув рекордной высоты, а затем, к сожалению, взорвался во время входа в атмосферу.

Starship, предназначенный для исследования дальнего космоса, достиг почти полного профиля полета, превзойдя все предыдущие попытки. Успешно отделившись от ракеты-носителя и развернув в космосе люк для полезной нагрузки, корабль трагически распался при входе в атмосферу Земли.

При этом было выполнено несколько важнейших задач — повторное отделение ступени, испытание люка для полезной нагрузки и маневры по перекачке топлива в космосе.

Однако по двум ключевым аспектам миссия не удалась:

— Запланированное повторное зажигание двигателя во время выхода на орбиту не было выполнено.

— Ракета-носитель, обычно возвращаемая SpaceX, не смогла вернуться на Землю.

Несмотря на неудачу, представители SpaceX считают полет успешным, подчеркивая достигнутые цели. Планируется провести еще как минимум шесть испытательных полетов, которые должны быть одобрены регулирующими органами после проведения тщательного исследования.

Источник:Reuters
Автор:Максим Многословный
Теги:
#SpaceX
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#ракета