Строительство предприятия TSMC в США буксует, а в Японии опережает график

Строительство предприятия TSMC в США буксует, а в Японии опережает графикСразу видно – что у них в приоритете
TSMC стремительно продвигается по пути строительства завода по производству микросхем в Японии стоимостью 8 млрд долларов и опережает по темпам развития свое американское предприятие, которое тоже в разработке.
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Компания направила на японский завод сотни человек вспомогательного персонала, к которым в скором времени присоединятся еще больше. По данным отраслевых источников, установка оборудования для производства микросхем должна начаться в октябре и завершиться в I квартале 2024 года.
Завод должен начать производство к концу следующего года и, возможно, даже опередить график. TSMC добилась больших успехов в Японии благодаря более развитой инфраструктуре чип-индустрии, оперативной государственной поддержке и меньшему количеству нормативных и логистических препятствий.
Японское правительство выделило на проект TSMC субсидии в размере 3,5 млрд долларов, в то время как в США только недавно завершилась разработка закона, предусматривающего поддержку отрасли. И это далеко не все проблемы предприятия.