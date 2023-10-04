Строительство предприятия TSMC в США буксует, а в Японии опережает график

Компания направила на японский завод сотни человек вспомогательного персонала, к которым в скором времени присоединятся еще больше. По данным отраслевых источников, установка оборудования для производства микросхем должна начаться в октябре и завершиться в I квартале 2024 года.

Завод должен начать производство к концу следующего года и, возможно, даже опередить график. TSMC добилась больших успехов в Японии благодаря более развитой инфраструктуре чип-индустрии, оперативной государственной поддержке и меньшему количеству нормативных и логистических препятствий.

Японское правительство выделило на проект TSMC субсидии в размере 3,5 млрд долларов, в то время как в США только недавно завершилась разработка закона, предусматривающего поддержку отрасли. И это далеко не все проблемы предприятия.