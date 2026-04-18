Суд в США отклонил запрет на импорт Apple Watch

Суд не стал пересматривать выводы судьи, который ранее установил, что переработанная версия устройств не нарушает патенты Masimo, связанные с измерением уровня кислорода в крови. После этого дело было закрыто на уровне комиссии.

Компания Masimo может обжаловать решение в федеральном апелляционном суде США. При этом производитель медтехники отказался от комментариев по итогам разбирательства.

Спор между компаниями длится несколько лет. Ранее часть моделей Apple Watch попадала под запрет на импорт из-за патентных претензий. Позднее Apple изменила функцию и получила одобрение таможни США. В новой версии данные выводятся на iPhone, а не на самих часах.