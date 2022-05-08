"Свобода слова": около 20 видео с главой "Роскосмоса" удалены с YouTube

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"Свобода слова": около 20 видео с главой "Роскосмоса" удалены с YouTubeЗаявили в пресс-службе ведомства
“МК” со ссылкой на пресс-службу “Роскосмоса” сообщило, что с YouTube-канала Roscosmos Media были удалены около 20 видео с главой госкорпорации Дмитрием Рогозиным.
Как рассказал руководитель пресс-службы ведомства Дмитрий Струговец в своем Telegram-канале, были удалены интервью Дмитрия Рогозина, записи его участия в отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса, а также посещения космодрома Восточный. Всего с канала удалено около двух десятков видеозаписей “общим количеством просмотров около 5 миллионов”.
В пресс-службе "Роскосмоса" при этом обвинили администрацию YouTube в нарушении принципов свободы слова, заявив, что “это все, что нужно знать о свободе слова по-американски”.
Ранее Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале прокомментировал использование украинскими военными терминалов спутникового интернета Starlink компании SpaceX, заявив, что Илону Маску “придется отвечать по-взрослому”.